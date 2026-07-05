Сарапул. Удмуртия. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому в связи с нерасселением аварийного дома в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В приёмную главы ведомства в социальной сети «ВКонтакте» поступило обращение от жильцов дома на улице Школьной. Здание 1958 года постройки долгое время находится в непригодном состоянии: разрушаются фундамент и перекрытия, зимой температура в помещениях находится ниже нормы.

В 2018 году дом был признан аварийным, однако меры по расселению и предоставлению людям пригодного жилья не принимаются, сроки переселения не сообщаются. По данному факту следственными органами СУ СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Рустаму Тугушеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о проводимой работе по реализации прав жильцов аварийного дома на благоустроенное жильё.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.