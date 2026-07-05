Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

В Ижевске появится стажировочная площадка Глазовского университета имени Короленко

16:41, 05 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске появится стажировочная площадка Глазовского университета имени Короленко
16:41, 05 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
21
0
#Глазов\n#Ижевск\n#образование
Источник фото: ГИПУ имени В.Г. Короленко
21
0

Будущие педагоги будут перенимать опыт работы с одарёнными детьми.

Ижевск. Удмуртия. Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В.Г. Короленко (ГИПУ) открывает стажировочную площадку на базе лицея №29 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Договорённость о сотрудничестве достигнута на встрече ректора ГИПУ Янины Чиговской-Назаровой с директором лицея, выпускником университета Владимиром Аркашевым.

Как отметила ректор, стажировочная площадка станет новым шагом в развитии педагогического образования и практической подготовки студентов. Будущие педагоги смогут погрузиться в реальную образовательную среду лицея, применить теоретические знания на практике и освоить работу с одарёнными детьми.

Для педагогов и студентов также будут доступны курсы повышения квалификации. Кроме того, запланированы совместные проекты, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие форматы взаимодействия.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:41, 05 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
21
0
#Глазов\n#Ижевск\n#образование