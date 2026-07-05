Ижевск. Удмуртия. Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В.Г. Короленко (ГИПУ) открывает стажировочную площадку на базе лицея №29 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Договорённость о сотрудничестве достигнута на встрече ректора ГИПУ Янины Чиговской-Назаровой с директором лицея, выпускником университета Владимиром Аркашевым.

Как отметила ректор, стажировочная площадка станет новым шагом в развитии педагогического образования и практической подготовки студентов. Будущие педагоги смогут погрузиться в реальную образовательную среду лицея, применить теоретические знания на практике и освоить работу с одарёнными детьми.

Для педагогов и студентов также будут доступны курсы повышения квалификации. Кроме того, запланированы совместные проекты, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие форматы взаимодействия.