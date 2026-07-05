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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Дебёсском районе сгорел омшаник

12:21, 05 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Дебёсском районе сгорел омшаник
12:21, 05 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
139
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
139
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Это второй подобный пожар в Удмуртии за неделю.

Дебесы. Удмуртия. В деревне Шуралуд Дебесского района днём 4 июля произошёл пожар в омшанике — помещении для зимовки пчёл. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По словам хозяев, утром они обработали омшаник дымарём, после чего вынесли его на улицу, облили водой и уехали. В доме оставались дети. Возгорание заметила дочь хозяев. Именно она позвонила матери и сообщила старшему брату, который попытался потушить огонь самостоятельно, но безуспешно.

Пожар на площади 32 квадратных метра ликвидировали специалисты Государственной противопожарной службы и добровольцы.

Как отметил дознаватель МЧС России, наиболее вероятная причина возгорания — попадание искры при разжигании дымаря.

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12:21, 05 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
139
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#пожар