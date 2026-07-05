Дебесы. Удмуртия. В деревне Шуралуд Дебесского района днём 4 июля произошёл пожар в омшанике — помещении для зимовки пчёл. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По словам хозяев, утром они обработали омшаник дымарём, после чего вынесли его на улицу, облили водой и уехали. В доме оставались дети. Возгорание заметила дочь хозяев. Именно она позвонила матери и сообщила старшему брату, который попытался потушить огонь самостоятельно, но безуспешно.

Пожар на площади 32 квадратных метра ликвидировали специалисты Государственной противопожарной службы и добровольцы.

Как отметил дознаватель МЧС России, наиболее вероятная причина возгорания — попадание искры при разжигании дымаря.