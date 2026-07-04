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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Запрет продажи бензина в канистрах в Удмуртии  мотивировали безопасностью жителей

12:30, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Запрет продажи бензина в канистрах в Удмуртии  мотивировали безопасностью жителей
12:30, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
244
0
#Удмуртия\n#бензин
Источник фото: ИИ
244
0

По мнению властей, самостоятельное складирование топлива может привести к пожару.

Ижевск. Удмуртия. Запрет продажи бензина в канистрах в Удмуртии  мотивировали безопасностью жителей. Об этом сообщили в Минпромторге республики.

Напомним, ранее премьер-министр УР Роман Ефимов сообщил, что для контроля запрета налива бензина в канистры на АЗС республики вышли народные дружинники. При этом никаких официальных документов о введении подобного запрета правительство Удмуртии так и не опубликовало.

Комментируя в соцсетях данный парадокс, ответом поделился официальный аккаунт Минпромторга республики. Основная аргументация запрета налива бензина в канистры сводится к безопасности скалдирования, а не вопросу ажиотажного спроса на топливо.

«В целях обеспечения безопасности жителей и исключения возгорания нефтепродуктов в местах самостоятельного хранения, необорудованных системами пожаротушения, на заседании Оперативного штаба Удмуртской Республики принято решение о запрете заправки моторного топлива на АЗС в любые канистры и иные ёмкости», — процитировали в госоргане выписку из протокола, подписанную Романом Ефимовым.

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12:30, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
244
0
#Удмуртия\n#бензин