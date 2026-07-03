Шаркан. Удмуртия. В селе Шаркан в Удмуртии продолжают решать проблемы, возникшие после заражения питьевой воды нефтепродуктами. Как рассказал в соцсетях глава Шарканского района Андрей Николаев, посторонний запах появился в водопроводной системе на улицах Колхозная, Советская и прилегающих переулках.

«По предписанию суда временно отключены три водозаборные точки (скважины на улицах Полевая, Механизаторов и КДСУ) — они будут демонтированы и вновь запущены только после получения положительных анализов и снятия ограничений. Проведена масштабная промывка систем с хлором. Мы контролировали концентрацию, чтобы не навредить здоровью. Ожидаем результаты лабораторных анализов проб воды, отобранных в понедельник. Именно они станут основой для всех дальнейших решений», — отчитался глава района.

Он заверил, что вскоре повторно организуют сход граждан, где подробно расскажут о каждом этапе работ, покажут заключения и ответят на все вопросы.

Говоря о промывке частных подводок, глава района сообщил, что совместно с подрядчиками прорабатывают вариант подключения к системе под давлением для очистки внутренних сетей — чтобы «свежая» вода дошла до каждого крана без постороннего запаха.

«Дополнительные отборы проб — если анализ покажет отклонения, будем действовать по жёсткому плану: перекрытие проблемных участков, повторная промывка, подача технической воды по временной схеме с обязательным уведомлением жителей», — заверил Андрей Николаев.

Напомним, нефтепродукты в системе водоснабжения мкрн «Юбилейный» райцентра были обнаружены в середине июня. После с отравой стали бороться гипохлоритом натрия.