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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Трудовая династия энергетиков «Удмуртэнерго» получила благодарность главы Ижевска

15:11, 03 июля, 2026
Трудовая династия энергетиков «Удмуртэнерго» получила благодарность главы Ижевска
15:11, 03 июля, 2026
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#энергетика\n#новости компаний\n#семья\n#династия\n#трудовые династии
Источник фото: пресс-служба Удмуртэнерго
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Общий стаж работы трех поколений энергетиков одной семьи в отрасли превышает 78 лет.

Ижевск. Удмуртия. 2 июля, в день присвоения Ижевску статуса «Город трудовой доблести», в столице Удмуртской Республике прошло торжественное награждение участников муниципального этапа конкурса «Семейные трудовые династии» (6+).

В числе награжденных семья Князевых-Юговых — работников филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго». Эта династия — яркий пример преданности профессии и семейным ценностям. Их общий стаж работы трех поколений энергетиков одной семьи в отрасли превышает 78 лет.

Родоначальником трудовой династии стал заслуженный энергетик Удмуртской Республики Александр Николаевич Князев, который пришел в энергетику в 1972 году электромонтером по ремонту и эксплуатации распределительных сетей Балезинского района электрических сетей, а закончил работать в 2008 году заместителем начальника производственного отделения «Глазовские электрические сети» .

Андрей Юрьевич Югов также прошел все ступени карьерной лестницы от электрослесаря по ремонту оборудования распредустройств до начальника службы подстанций филиала «Удмуртэнерго», а его сын Евгений сейчас работает инженером в управлении обеспечения производства филиала.

Из рук главы города Ижевска Дмитрия Чистякова и руководителя администрации главы и правительства республики Александра Журавлева семья Князевых-Юговых получила благодарственное письмо за любовь и преданность энергетике, которая стала не просто местом работы, а любимым семейным делом.

18+

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15:11, 03 июля, 2026
26
0
#энергетика\n#новости компаний\n#семья\n#династия\n#трудовые династии