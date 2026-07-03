Ижевск. Удмуртия. Аналитики «Работа.ру» и «ЮMoney» зафиксировали, что средний чек в кафе Сочи составил 4 382 рубля, увеличившись на 16% с 1 мая по 15 июня. Как передаёт «Царьград», рост отмечен также в Краснодаре и Приморье, а лидирует Удмуртия с увеличением количества заказов в 2,5 раза.

В Краснодарском крае средняя стоимость чека составила 2 757 рублей. В Приморском крае средний чек остался неизменным на уровне 3 109 рублей.

Удмуртия заняла позицию лидера по росту спроса с увеличением количества заказов в 2,5 раза при среднем чеке в 1 160 рублей.

Отмечается, что Кавказ стал самым популярным направлением гастротуризма. За ним следует юг России и Дальний Восток.

Большинство туристов (52%) отдают предпочтение проверенным ресторанам, специализирующимся на современной подаче национальных блюд. Около 23% выбирают аутентичные продукты на фермерских рынках. 14% отправляются в специфические гастрономические экспедиции в поисках локальной кухни.

Напомним, ранее ижевский ресторан «Пижоны» объявил о своём закрытии из-за малой активности клиентов.