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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Семейный фестиваль пройдёт в Парке космонавтов для жителей и гостей Ижевска

12:45, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Семейный фестиваль пройдёт в Парке космонавтов для жителей и гостей Ижевска
12:45, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Ижевск\n#семьи\n#фестивали
Источник фото: ИИ
31
0

Организаторы подготовили площадки для детей и взрослых.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают посетить семейный фестиваль в Парке космонавтов (0+). Его готовится провести сообщество «PRO Женщин»

«Приходите всей семьёй — каждый найдёт занятие по душе. Мы продумали программу так, чтобы никто не скучал», — говорится в сообщении.

Для детей организуют мастер-классы, подвижные игры, мастерские и море ярких эмоций. Для родителей — сразу несколько полезных площадок:

- психологическая гостиная про отношения в паре — как сохранить тепло и близость;

- открытый диалог про взаимоотношения с детьми — без криков, с пониманием и любовью;

- бизнес-площадка — для тех, кто хочет развиваться и вдохновляться новыми идеями.

Концертная программа — живая музыка и выступления.

«Ярмарка мастеров», на которой представят оригинальные изделия ручной работы от мастеров города.

Семейный фестиваль пройдёт в среду, 8 июля.

Время проведения: с 16:00.

Вход на фестиваль свободный.

Без возрастных ограничений: 0+

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12:45, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Ижевск\n#семьи\n#фестивали