Организаторы подготовили площадки для детей и взрослых.
Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают посетить семейный фестиваль в Парке космонавтов (0+). Его готовится провести сообщество «PRO Женщин»
«Приходите всей семьёй — каждый найдёт занятие по душе. Мы продумали программу так, чтобы никто не скучал», — говорится в сообщении.
Для детей организуют мастер-классы, подвижные игры, мастерские и море ярких эмоций. Для родителей — сразу несколько полезных площадок:
- психологическая гостиная про отношения в паре — как сохранить тепло и близость;
- открытый диалог про взаимоотношения с детьми — без криков, с пониманием и любовью;
- бизнес-площадка — для тех, кто хочет развиваться и вдохновляться новыми идеями.
Концертная программа — живая музыка и выступления.
«Ярмарка мастеров», на которой представят оригинальные изделия ручной работы от мастеров города.
Семейный фестиваль пройдёт в среду, 8 июля.
Время проведения: с 16:00.
Вход на фестиваль свободный.
Без возрастных ограничений: 0+
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