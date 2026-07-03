Ижевск. Удмуртия. В девять раз сократилось количество обращений граждан по ситуации с бензином в Удмуртии. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр республики Роман Ефимов.

«Такие данные приводит Центр управления регионом. Коллеги предельно внимательно анализируют все обращения в социальных сетях. Информацию ЦУР представил сегодня на ежедневном оперштабе с топливными компаниями», — говорится в сообщении.

Председатель правительства УР отметил, что представители крупнейших сетей АЗС подтверждают – существенно сократились очереди.

«Но мы всё равно сталкиваемся с ситуациями, когда на конкретных заправках заканчивается бензин. Тем не менее, сейчас логистика выстроена, мы понимаем сколько бензовозов в пути, где они находятся и на какие заправки нужно отправить топливо в первую очередь», — написал Ефимов.

Он вновь повторил, что «заправка в канистры временно запрещена до нормализации ситуации».

«Объясню почему: за прошедшую неделю, по статистическим данным, 560-600 тонн ежедневно уходило в канистры при общем объёме бензина двух марок более 2 000 тонн на республику», — пояснил премьер-министр.

Отметим, что официального документа о запрете налива бензина в канистры правительство региона так и не опубликовало.

При этом со 2 июля народные дружинники «помогают операторам контролировать запрет на больших АЗС».

Также отметим, что Правительство России до конца года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3». Ряду НПЗ теперь можно выпускать автомобильный бензин с иными требованиями к содержанию серы, говорится в опубликованном постановлении.