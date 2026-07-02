Ижевск. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии проверило качество воды в открытых водоёмах республики. В 21 из них вода не соответствует гигиеническим нормативам, сообщили в ведомстве.

Пробы исследовали микробиологическим, паразитологическим, санитарно-химическим, вирусологическим показателям и индексу токсичности. Большинство проверенных объектов оказались непригодны для купания.

В числе водоёмов с нарушениями: Ижевский пруд, пруды в Хохряках (Завьяловский район), Ягане (Малопургинский район), Воткинске, Шаркане и других районах. Основные причины — превышение санитарно-химических и микробиологических показателей. Также небезопасной признана вода в реках Чепца, Лоза, Лып и Кама.

Лишь три водоёма признаны соответствующими санитарным правилам и рекомендованы для отдыха. Это пруд на реке Чумойка в Завьяловском районе, пруд на территории базы отдыха «Красная горка» в Воткинском районе и Можгинский пруд. По стоянию на 1 июля 2026 года на них выданы положительные санитарно-эпидемиологические заключения.ителям и гостям республики рекомендуют воздержаться от купания в водоёмах, где вода не соответствует гигиеническим нормативам, чтобы избежать риска для здоровья.