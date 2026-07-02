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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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У собора Александра Невского в Ижевске появится новое место для остановки общественного транспорта

16:11, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
У собора Александра Невского в Ижевске появится новое место для остановки общественного транспорта
16:11, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт
Источник фото: Яндекс Карты
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Также будет нанесена дорожная разметка.

Ижевск. Удмуртия. На улице Ленина в Ижевске, напротив собора Александра Невского, будут установлены новые дорожные знаки. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков, документ опубликован на официальном сайте администрации.

Согласно постановлению, здесь появятся знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» и «Направление движения по полосам». Работы по установке знаков, нанесению соответствующей дорожной разметки и дальнейшему содержанию знаков поручены МКУ «Центр цифровых компетенций».