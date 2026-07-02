Ижевск. Удмуртия. На улице Ленина в Ижевске, напротив собора Александра Невского, будут установлены новые дорожные знаки. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков, документ опубликован на официальном сайте администрации.

Согласно постановлению, здесь появятся знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» и «Направление движения по полосам». Работы по установке знаков, нанесению соответствующей дорожной разметки и дальнейшему содержанию знаков поручены МКУ «Центр цифровых компетенций».