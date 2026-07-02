Ижевск. Удмуртия. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии предупредило автомобилистов о рисках, которые возникают при покупке топлива у частных лиц. В ведомстве напомнили, что бензин, приобретённый «с рук», может оказаться некачественным, что приведёт к дорогому ремонту.

Кроме того, перепродажа топлива частными лицами запрещена. За незаконную торговлю предусмотрены административные штрафы, а в особо крупных случаях и уголовная ответственность.

В Миндортрансе рекомендуют приобретать бензин только на легальных автозаправочных станциях и обязательно сохранять чек. Отсутствие документа о покупке лишает водителя возможности предъявить претензии в случае обнаружения некачественного топлива.