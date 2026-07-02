Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Миндортранс Удмуртии предупредил водителей об опасности покупки бензина «с рук»

14:56, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Миндортранс Удмуртии предупредил водителей об опасности покупки бензина «с рук»
14:56, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бензин
Источник фото: ИА «Сусанин»
40
0

Ведомство напоминает, что нелегальное топливо может привести к поломке автомобиля.

Ижевск. Удмуртия. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии предупредило автомобилистов о рисках, которые возникают при покупке топлива у частных лиц. В ведомстве напомнили, что бензин, приобретённый «с рук», может оказаться некачественным, что приведёт к дорогому ремонту.

Кроме того, перепродажа топлива частными лицами запрещена. За незаконную торговлю предусмотрены административные штрафы, а в особо крупных случаях и уголовная ответственность.

В Миндортрансе рекомендуют приобретать бензин только на легальных автозаправочных станциях и обязательно сохранять чек. Отсутствие документа о покупке лишает водителя возможности предъявить претензии в случае обнаружения некачественного топлива.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:56, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бензин