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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии за неделю подорожал бензин всех марок 

12:54, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии за неделю подорожал бензин всех марок 
12:54, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены на бензин
Источник фото: ИА «Сусанин»
144
0

Средняя цена на АИ-92 составила 63,50 рублей за литр. 

Ижевск. Удмуртия. За период с 23 по 29 июня 2026 года на заправках Удмуртии зафиксирован рост цен на все виды автомобильного топлива. Об этом сообщает Удмуртстат по результатам еженедельного мониторинга потребительских цен.

Наибольшее увеличение в абсолютном выражении отмечено на дизельное топливо — его средняя цена выросла на 44 копейки, достигнув 78,56 рубля за литр. Среди бензинов дороже всего стал бензин марки АИ-98 и выше, прибавив 39 копеек (теперь в среднем 95,58 руб./л).

Цены на самые популярные марки бензина также пошли вверх. Так АИ-92 прибавил в цене 26 копеек (средняя цена 63,50 руб./л), АИ-95 — 27 копеек (средняя цена 68,38 руб./л).

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12:54, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены на бензин