Ижевск. Удмуртия. За период с 23 по 29 июня 2026 года на заправках Удмуртии зафиксирован рост цен на все виды автомобильного топлива. Об этом сообщает Удмуртстат по результатам еженедельного мониторинга потребительских цен.

Наибольшее увеличение в абсолютном выражении отмечено на дизельное топливо — его средняя цена выросла на 44 копейки, достигнув 78,56 рубля за литр. Среди бензинов дороже всего стал бензин марки АИ-98 и выше, прибавив 39 копеек (теперь в среднем 95,58 руб./л).

Цены на самые популярные марки бензина также пошли вверх. Так АИ-92 прибавил в цене 26 копеек (средняя цена 63,50 руб./л), АИ-95 — 27 копеек (средняя цена 68,38 руб./л).