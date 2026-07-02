Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе 1 июля произошло ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария случилась около 17:13 на 284-м километре федеральной трассы вблизи села Пугачёво. 18-летний водитель автомобиля «Хёндэ Сантафе», имевший стаж вождения всего шесть месяцев, не справился с управлением. Машину занесло, она съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП водитель и его 19-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. 16-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.