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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В ДТП в Малопургинском районе погибла 16-летняя пассажирка

12:30, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ДТП в Малопургинском районе погибла 16-летняя пассажирка
12:30, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
168
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ Удмуртии
168
0

Автомобиль с 18-летним водителем съехал с дороги и влетел в лес.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе 1 июля произошло ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария случилась около 17:13 на 284-м километре федеральной трассы вблизи села Пугачёво. 18-летний водитель автомобиля «Хёндэ Сантафе», имевший стаж вождения всего шесть месяцев, не справился с управлением. Машину занесло, она съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП водитель и его 19-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. 16-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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12:30, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
168
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#ДТП