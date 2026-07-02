Ижевск. Удмуртия. На дороге Ижевск – Аэропорт в Завьяловском районе 2 июля будут переносить электросети. Поэтому на трассе вводится реверсивное движение, сообщили в пресс-службе Миндортранса Удмуртии.

Движение организуют с участием регулировщиков. Кроме того, на 5–10 минут возможно полное перекрытие проезда. В связи с этим не исключены сбои в расписании общественного транспорта.

«Для удобства рекомендованы пути объезда участка реконструкции через региональные дороги Завьялово-Гольяны и Ижевск-Сарапул, или Объездную города Ижевска и Ижевск-Воткинск», — добавили в министерстве.