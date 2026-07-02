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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На дороге Ижевск – Аэропорт введут реверсивное движение из-за переноса электросетей

12:11, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На дороге Ижевск – Аэропорт введут реверсивное движение из-за переноса электросетей
12:11, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#движение
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Движение на участке реконструкции частично ограничат 2 июля, возможны пятиминутные полные перекрытия.

Ижевск. Удмуртия. На дороге Ижевск – Аэропорт в Завьяловском районе 2 июля будут переносить электросети. Поэтому на трассе вводится реверсивное движение, сообщили в пресс-службе Миндортранса Удмуртии.

Движение организуют с участием регулировщиков. Кроме того, на 5–10 минут возможно полное перекрытие проезда. В связи с этим не исключены сбои в расписании общественного транспорта.

«Для удобства рекомендованы пути объезда участка реконструкции через региональные дороги Завьялово-Гольяны и Ижевск-Сарапул, или Объездную города Ижевска и Ижевск-Воткинск», — добавили в министерстве.

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12:11, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#движение