Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт ежегодная терапевтическая встреча «День памяти», посвящённая тем, кого уже нет рядом с нами (18+). Её организует Благотворительный фонд «Дом под крылом».

«Потеря близкого человека навсегда остаётся частью нашей жизни. Но вместе с болью остаются любовь, благодарность и память. Именно поэтому уже несколько лет наша команда проводит «День памяти» — пространство, где люди, пережившие утрату, могут встретиться, почувствовать поддержку и понять, что они не одни», — говорится в сообщении хосписа.

Отмечается, что в этом году встреча впервые пройдёт на теплоходе. Во время водной прогулки участников будут сопровождать опытные психологи и представитель духовенства.

«Это будет безопасное пространство, где можно поделиться воспоминаниями, услышать истории других людей или просто побыть рядом. Совсем не обязательно говорить — каждый сможет прожить этот вечер так, как ему сейчас необходимо», — отметили организаторы.

После прогулки состоится высадка рябин и яблонь в сквере рядом с причалом «Бульвар имени А. В. Воскресенского». Каждое дерево станет символом памяти о близких людях, которых мы продолжаем любить и помнить.

Мероприятие пройдёт 13 июля. Начало: 18:00.

Место сбора: причал «Бульвар имени А. В. Воскресенского» (микрорайон Металлург, рядом с Лицеем №29).

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Отметим, что мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта по оказанию комплексной паллиативной помощи семьям с тяжелобольными детьми и взрослыми.

Напомним, сейчас «Дом под крылом» находится в ожидании строительства здания хосписа.