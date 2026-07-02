Ижевск. Удмуртия. Вступил в силу приговор Первомайского районного суда Ижевска в отношении бывшего заведующего кафедрой и доцента кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева УдГУ, а также двух бывших студентов, выступавших посредниками. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Суд установил, что с сентября 2020 года по июнь 2023 года преподаватель получил 56 взяток от студентов на общую сумму более 1 390 000 рублей. Деньги передавались через старост групп за незаконные действия, связанные с прохождением обучения. Кроме того, фигурант, похищал деньги студентов под видом дополнительных сборов.

В суде экс-преподаватель вину не признал. Его бывшие студенты, выступавшие посредниками, полностью признали вину и раскаялись.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, штрафом 1 млн рублей и лишением права заниматься преподавательской деятельностью на 4 года. Посредникам назначено 3 года 5 месяцев и 3 года 8 месяцев условно со штрафами 100 и 120 тысяч рублей соответственно.