Глазов. Удмуртия. С 1 июля в Глазове изменилась стоимость проездных билетов для граждан на общественном транспорте. Новые тарифы установлены приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 18 июня 2026 года, сообщили в глазовской администрации.

Одна поездка по гражданскому электронному проездному теперь составит 39 рублей. Таким образом, стоимость месячного проездного составляет 2 340 рублей.

При этом стоимость разового билета и льготных проездных для школьников не изменилась.

Напомним, аналогичные изменения с 1 июля вступили в силу и в Ижевске, где стоимость одной поездки по проездному также выросла до 39 рублей. Месячный проездной на один вид транспорта подорожал на 27,7% — до 2 340 рублей за 60 поездок (ранее было 1 832 рубля за 90 поездок). На два вида транспорта билет теперь стоит 3 510 рублей за 90 поездок (рост 32,9%), на три вида — 4 680 рублей за 120 поездок (рост 33,6%). Для школьников и студентов стоимость проездных осталась прежней.