Ижевск. Удмуртия. Военный следственный отдел Следственного комитета России по Ижевскому гарнизону провёл рейд на одной из стройплощадок города. Об этом сообщил старший следователь ВСО по Ижевскому гарнизону лейтенант юстиции Ринат Абдраисов.





Мероприятие было направлено на выявление лиц, принявших российское гражданство, но не вставших на воинский учёт. Сотрудники ведомства проверили порядка 40 человек. Двое из них оказались нарушителями.