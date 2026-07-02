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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На стройке в Ижевске выявили двоих нарушителей воинского учёта

09:50, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На стройке в Ижевске выявили двоих нарушителей воинского учёта
09:50, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#воинский учёт
Источник фото: Скриншот из видео
118
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В ходе рейда военные следователи проверили порядка 40 человек, недавно получивших гражданство РФ.

Ижевск. Удмуртия. Военный следственный отдел Следственного комитета России по Ижевскому гарнизону провёл рейд на одной из стройплощадок города. Об этом сообщил старший следователь ВСО по Ижевскому гарнизону лейтенант юстиции Ринат Абдраисов. 

Мероприятие было направлено на выявление лиц, принявших российское гражданство, но не вставших на воинский учёт. Сотрудники ведомства проверили порядка 40 человек. Двое из них оказались нарушителями. 