Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Пожарные Удмуртии получили 10 новых автоцистерн из Беларуси

16:23, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пожарные Удмуртии получили 10 новых автоцистерн из Беларуси
16:23, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#техника
Источник фото: Комитет по делам ГО и ЧС Удмуртии
195
0

Техника повышенной проходимости поступила на смену устаревшим ЗИЛам в канун 21-летия государственной противопожарной службы.

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов вручил пожарным Государственной противопожарной службы Госкомитета по делам ГО и ЧС ключи от 10 новых пожарных автоцистерн, произведённых в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Шесть автоцистерн базируются на шасси МАЗ с объёмом цистерны 8 кубометров воды, ещё четыре — на базе «САДКО», которые призваны заменить устаревшие ЗИЛы. Основными преимуществами новых машин являются высокая проходимость, большой запас воды и способность работать в самых суровых условиях.

Вручение техники приурочено к 21-летию государственной противопожарной службы Удмуртии.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:23, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#техника