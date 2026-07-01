Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов вручил пожарным Государственной противопожарной службы Госкомитета по делам ГО и ЧС ключи от 10 новых пожарных автоцистерн, произведённых в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Шесть автоцистерн базируются на шасси МАЗ с объёмом цистерны 8 кубометров воды, ещё четыре — на базе «САДКО», которые призваны заменить устаревшие ЗИЛы. Основными преимуществами новых машин являются высокая проходимость, большой запас воды и способность работать в самых суровых условиях.

Вручение техники приурочено к 21-летию государственной противопожарной службы Удмуртии.