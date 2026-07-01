Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Индустриального района Ижевска взыскала компенсацию морального вреда в пользу девочки, получившей травму на игровой площадке. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки установлено, что на площадке у дома № 9 по улице Совхозной имелись острые торчащие элементы. Во время игры девочка напоролась на металлический штырь, повредив десну. После она проходила амбулаторное лечение.

Прокурор обратился в суд с иском к управляющей компании. Решением суда в пользу пострадавшей взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф за нарушение прав потребителя в размере 25 тысяч рублей. Общая сумма взыскания составила 75 тысяч рублей.