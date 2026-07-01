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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Девочка напоролась на железный штырь, играя на детской площадке в Ижевске

15:54, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Девочка напоролась на железный штырь, играя на детской площадке в Ижевске
15:54, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#травмы
Источник фото: ИА «Сусанин»
118
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Прокуратура взыскала с управляющей компании в пользу пострадавшей 50 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Индустриального района Ижевска взыскала компенсацию морального вреда в пользу девочки, получившей травму на игровой площадке. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки установлено, что на площадке у дома № 9 по улице Совхозной имелись острые торчащие элементы. Во время игры девочка напоролась на металлический штырь, повредив десну. После она проходила амбулаторное лечение.

Прокурор обратился в суд с иском к управляющей компании. Решением суда в пользу пострадавшей взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф за нарушение прав потребителя в размере 25 тысяч рублей. Общая сумма взыскания составила 75 тысяч рублей.

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15:54, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#травмы