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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава Минприроды Удмуртии Денис Удалов продолжает сидеть в СИЗО

14:00, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Глава Минприроды Удмуртии Денис Удалов продолжает сидеть в СИЗО
14:00, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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0
#Удмуртия\n#суды\n#Минприроды Удмуртии\n#дело Удалова
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
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Его арестовали весной 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов продолжает сидеть в СИЗО уже третий год. Как сообщили «Сусанину» в объединённой пресс-службе судов республики, 25 июня было возобновлено судебное следствие.

«Суд вернулся на стадию дополнений для выполнения определённых процессуальных вопросов, в том числе по продлению меры пресечения, которая истекала 29 июня 2026 года. Суд дополнительно допросил подсудимых, приобщил ряд документов, имеющих значение для дела, известил потерпевших о возобновлении следствия и затребовал у них сведения о желании участия в прениях сторон», — говорится в сообщении.

Срок содержания под стражей обвиняемому продлили до 30 сентября 2026. Дата следующего процесса назначена на 13 июля.

Напомним, задержали правоохранители главу Минприроды УР ещё весной 2024 года

Чиновника обвиняют в фиктивном выполнении плановых показателей госконтракта в рамках нацпроекта «Экология». Ущерб оценивается в 18 млн рублей. 

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14:00, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
12
0
#Удмуртия\n#суды\n#Минприроды Удмуртии\n#дело Удалова