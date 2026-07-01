Ижевск. Удмуртия. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов продолжает сидеть в СИЗО уже третий год. Как сообщили «Сусанину» в объединённой пресс-службе судов республики, 25 июня было возобновлено судебное следствие.

«Суд вернулся на стадию дополнений для выполнения определённых процессуальных вопросов, в том числе по продлению меры пресечения, которая истекала 29 июня 2026 года. Суд дополнительно допросил подсудимых, приобщил ряд документов, имеющих значение для дела, известил потерпевших о возобновлении следствия и затребовал у них сведения о желании участия в прениях сторон», — говорится в сообщении.

Срок содержания под стражей обвиняемому продлили до 30 сентября 2026. Дата следующего процесса назначена на 13 июля.

Напомним, задержали правоохранители главу Минприроды УР ещё весной 2024 года.

Чиновника обвиняют в фиктивном выполнении плановых показателей госконтракта в рамках нацпроекта «Экология». Ущерб оценивается в 18 млн рублей.