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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске стартовала приёмка школ и детских садов к новому учебному году

11:40, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске стартовала приёмка школ и детских садов к новому учебному году
11:40, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование
Источник фото: ИА «Сусанин»
21
0

Комиссиям предстоит проверить 249 учреждений, на подготовку которых направлено более 700 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась проверка готовности образовательных организаций к новому учебному году. Всего в списке на приёмку 249 учреждений: 75 школ, 126 детских садов, 13 учреждений допобразования, столько же школ искусств, 15 спортобъектов и 7 молодёжных центров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На подготовку учреждений выделено более 700 млн рублей из республиканского и городского бюджетов. Средства направлены на ремонт кровель и инженерных систем, закупку оборудования, установку пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Комиссии проверяют безопасность, соблюдение санитарных норм, готовность зданий и территорий, оснащение кабинетов и спортзалов, обеспечение учебниками и доступную среду.

Первым приёмку прошёл «Центр развития ребенка – детский сад». В трёх корпусах учреждения воспитываются 495 детей. К новому сезону здесь обновили оборудование, провели косметический ремонт и благоустроили прогулочные участки. Приёмка всех образовательных организаций завершится до 10 августа.

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11:40, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование