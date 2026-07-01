Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась проверка готовности образовательных организаций к новому учебному году. Всего в списке на приёмку 249 учреждений: 75 школ, 126 детских садов, 13 учреждений допобразования, столько же школ искусств, 15 спортобъектов и 7 молодёжных центров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На подготовку учреждений выделено более 700 млн рублей из республиканского и городского бюджетов. Средства направлены на ремонт кровель и инженерных систем, закупку оборудования, установку пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Комиссии проверяют безопасность, соблюдение санитарных норм, готовность зданий и территорий, оснащение кабинетов и спортзалов, обеспечение учебниками и доступную среду.

Первым приёмку прошёл «Центр развития ребенка – детский сад». В трёх корпусах учреждения воспитываются 495 детей. К новому сезону здесь обновили оборудование, провели косметический ремонт и благоустроили прогулочные участки. Приёмка всех образовательных организаций завершится до 10 августа.