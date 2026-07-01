Ягул. Удмуртия. В селе Ягул Завьяловского района продолжается строительство модульного здания женской консультации. Об этом сообщили в администрации района.

Сейчас строители завершили монтаж каркаса и стеновых панелей. Идут работы по установке окон и дверей, также проводится внутренняя отделка помещений.

Проектом предусмотрены кабинеты для акушеров-гинекологов и специалиста УЗИ-диагностики. Кроме того, в новой консультации организуют кабинеты рентгенографии и кольпоскопии. Площадь модульного здания превысит 600 квадратных метров. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь текущего года.