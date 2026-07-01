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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ягуле завершён каркас будущей женской консультации

10:51, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ягуле завершён каркас будущей женской консультации
10:51, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
55
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Источник фото: администрация Завьяловского района
55
0

Здание планируют сдать в эксплуатацию в сентябре 2026 года.

Ягул. Удмуртия. В селе Ягул Завьяловского района продолжается строительство модульного здания женской консультации. Об этом сообщили в администрации района.

Сейчас строители завершили монтаж каркаса и стеновых панелей. Идут работы по установке окон и дверей, также проводится внутренняя отделка помещений.

Проектом предусмотрены кабинеты для акушеров-гинекологов и специалиста УЗИ-диагностики. Кроме того, в новой консультации организуют кабинеты рентгенографии и кольпоскопии. Площадь модульного здания превысит 600 квадратных метров. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь текущего года.

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10:51, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
55
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#здравоохранение