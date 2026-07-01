Балезино. Удмуртия. На мосту через реку Исаевка на трассе Балезино – Сергино восстановили движение, после отсыпки щебнем образовавшегося провала. Об этом сообщил глава Балезинского района Юрий Новойдарский.

Напомним, часть грунтовой дороги на мосту через реку Исаевка обвалилась 30 июня. На место аварийного участка выехала техника «Удмуртавтодора». Образовавшуюся яму засыпали щебнем.

Движение транспорта по мосту в настоящий момент восстановлено.