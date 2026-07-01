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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Провал на мосту в Балезинском районе отсыпали щебнем

10:04, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Провал на мосту в Балезинском районе отсыпали щебнем
10:04, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#дороги
Источник фото: Юрий Новойдарский
52
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Движение возобновлено.

Балезино. Удмуртия. На мосту через реку Исаевка на трассе Балезино – Сергино восстановили движение, после отсыпки щебнем образовавшегося провала. Об этом сообщил глава Балезинского района Юрий Новойдарский.

Напомним, часть грунтовой дороги на мосту через реку Исаевка обвалилась 30 июня. На место аварийного участка выехала техника «Удмуртавтодора». Образовавшуюся яму засыпали щебнем.

Движение транспорта по мосту в настоящий момент восстановлено.

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10:04, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#дороги