Однако, по словам премьер-министра, спрос на бензин остаётся ажиотажным.
Ижевск. Удмуртия. Глава правительства Удмуртии Роман Ефимов отчитался о ситуации с топливом в республике. Он сообщил, что поставки бензина наращиваются.
По словам Ефимова, логистические маршруты восстанавливают, парк бензовозов расширяют. Ряд сетей уже вдвое увеличил завоз горючего. Однако потребление остаётся высоким.
«Рост потребления бензина в Ижевске превысил 50%. Ещё на прошлой неделе клиенты одной из АЗС города за сутки заправляли 12 тонн бензина, сейчас за 6 часов улетает 30 тонн», — написал премьер.
Глава кабмина попросил жителей заправляться лишь при необходимости и напомнил о запрете на налив топлива в канистры.
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