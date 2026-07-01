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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Роман Ефимов: некоторые поставщики топлива удвоили объёмы поставок в Удмуртию

09:38, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Роман Ефимов: некоторые поставщики топлива удвоили объёмы поставок в Удмуртию
09:38, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
97
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бензин\n#топливный кризис
Источник фото: arzik2
97
0

Однако, по словам премьер-министра, спрос на бензин остаётся ажиотажным.

Ижевск. Удмуртия. Глава правительства Удмуртии Роман Ефимов отчитался о ситуации с топливом в республике. Он сообщил, что поставки бензина наращиваются.

По словам Ефимова, логистические маршруты восстанавливают, парк бензовозов расширяют. Ряд сетей уже вдвое увеличил завоз горючего. Однако потребление остаётся высоким.

«Рост потребления бензина в Ижевске превысил 50%. Ещё на прошлой неделе клиенты одной из АЗС города за сутки заправляли 12 тонн бензина, сейчас за 6 часов улетает 30 тонн», — написал премьер.

Глава кабмина попросил жителей заправляться лишь при необходимости и напомнил о запрете на налив топлива в канистры.

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09:38, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
97
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бензин\n#топливный кризис