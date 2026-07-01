Ижевск. Удмуртия. Глава правительства Удмуртии Роман Ефимов отчитался о ситуации с топливом в республике. Он сообщил, что поставки бензина наращиваются.

По словам Ефимова, логистические маршруты восстанавливают, парк бензовозов расширяют. Ряд сетей уже вдвое увеличил завоз горючего. Однако потребление остаётся высоким.

«Рост потребления бензина в Ижевске превысил 50%. Ещё на прошлой неделе клиенты одной из АЗС города за сутки заправляли 12 тонн бензина, сейчас за 6 часов улетает 30 тонн», — написал премьер.

Глава кабмина попросил жителей заправляться лишь при необходимости и напомнил о запрете на налив топлива в канистры.