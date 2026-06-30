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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске на Западном кладбище появится воинский участок

11:21, 30 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске на Западном кладбище появится воинский участок
11:21, 30 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кладбища
Источник фото: ИА «Сусанин»
195
0

Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков.

Ижевск. Удмуртия. На территории кладбища «Западное» в Ижевске организуют воинский участок для погребения военнослужащих. Постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков, документ опубликован на официальном сайте администрации.

В документе определены границы участка. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Контроль за его исполнением возложен на начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.

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11:21, 30 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кладбища