Ижевск. Удмуртия. На территории кладбища «Западное» в Ижевске организуют воинский участок для погребения военнослужащих. Постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков, документ опубликован на официальном сайте администрации.

В документе определены границы участка. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Контроль за его исполнением возложен на начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.