Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков.
Ижевск. Удмуртия. На территории кладбища «Западное» в Ижевске организуют воинский участок для погребения военнослужащих. Постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков, документ опубликован на официальном сайте администрации.
В документе определены границы участка. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Контроль за его исполнением возложен на начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.
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