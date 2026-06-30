Ижевск. Удмуртия. Аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии помог бойцу СВО прекратить воинскую службу после смерти супруги. Об этом сообщается в соцсетях омбудсмена.

«На приёме обратился участник СВО Алексей с просьбой оказать содействие в прекращении военной службы. Находясь в зоне проведения спецоперации, боец получил известие о смерти супруги. Двое его несовершеннолетних детей остались без родительской опеки, других близких родственников у семьи нет», — говорится в сообщении.

Военное командование согласилось с доводами государственного правозащитника об исключительности обстоятельств для увольнения с военной службы, в июне 2026 года контракт с Алексеем прекратили, он вернулся домой и намерен продолжить воспитание своих детей.

«Желаем ему здоровья и мужества перенести трагические события. Благодарим командование Ленинградского военного округа за участие в судьбе нашего бойца», — говорится в сообщении Аппарата уполномоченного.