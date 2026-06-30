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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Бывший директор Воткинского завода Виктор Толмачёв скончался в возрасте 75 лет

08:30, 30 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Бывший директор Воткинского завода Виктор Толмачёв скончался в возрасте 75 лет
08:30, 30 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
197
0
#Воткинский завод\n#некролог
Источник фото: пресс-служба Госсовета УР
197
0

Почётный гражданин Удмуртии руководил предприятием четверть века.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир Невоструев выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Почётного гражданина Удмуртской Республики, бывшего директора Воткинского завода Виктора Толмачёва, который скончался 29 июня в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«Это невосполнимая утрата для всей Удмуртии. Судьба Виктора Григорьевича неразрывно связана с Воткинским заводом. Пройдя трудовой путь от мастера до генерального директора предприятия, он внёс неоценимый вклад в развитие отечественной промышленности и укрепление обороноспособности нашей страны», — написал спикер.

Он отметил, что Виктор Григорьевич возглавил завод в сложнейшие кризисные годы и 25 лет руководил его работой. Он сумел сохранить коллектив и производство, внедрить новые перспективные направления. Под его руководством был налажен выпуск ракет оперативно-тактического и стратегического назначения, в числе которых легендарные «Тополь-М», «Искандер», «Ярс» и «Булава» — слава оборонного комплекса России.

«Виктор Григорьевич был не только талантливым управленцем, но и мудрым наставником, хранителем традиций, достойным сыном своего Отечества. Его заслуги перед Родиной отмечены высокими наградами и званием Почётного гражданина Удмуртской Республики. Светлая память о Викторе Григорьевиче Толмачёве навсегда останется в наших сердцах!», — говорится в телеграмме Председателя Госсовета, адресованной родным Виктора Толмачёва.

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08:30, 30 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
197
0
#Воткинский завод\n#некролог