Ижевск. Удмуртия.

Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов по порочению главы региона Александра Бречалова провёл ежедневный оперативный штаб по ситуации с топливом в регионе. Об этом глава республиканского правительства сообщил на своей странице в соцсетях.

По его словам, на каждой АЗС республики сформированы запасы для социальных и экстренных нужд. С поставщиками обсуждается вопрос выделения отдельного времени для заправки спецтехники, чтобы избежать очередей.

При этом потребление бензина на заправках Ижевска к вечеру воскресенья выросло на 50%.

«Бензин и дизельное топливо на АЗС для розничной продажи поставляются в том же объёме, что и ранее. Подчеркиваю — объём поставок не изменился. Но попытки заправиться впрок ведут к повышенному расходу», — отметил Ефимов.

УФАС продолжает контролировать ситуацию с ценами на топливо. Нарушений не выявлено.

На федеральном уровне введён полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, рассматривается возможность аналогичной меры для дизельного топлива. Запасы бензина в стране сохраняются на уровне прошлого года — 1,7 млн тонн. В июле, по прогнозам, производство основных видов топлива превысит июньские показатели. Крупные и небольшие НПЗ работают на максимуме, сроки текущих ремонтов сокращены, плановые перенесены на более поздние периоды.

Напомним, ранее водителей призвали не создавать ажиотаж вокруг заправки автомобилей.

«Друзья, видим все ваши обращения и знаем ситуацию на АЗС республики в разрезе каждой станции. Мы на постоянной связи с представителями топливных компаний. Что мы имеем сейчас: сбой в логистике, на который наложился повышенный спрос. К этим выходным расход бензина на наших АЗС превысил 23% по отношению к этим же датам прошлого года. Рост ажиотажный», — заявил председатель правительства региона.