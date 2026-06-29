Ижевск. Удмуртия. В минувшее воскресенье, 28 июня, на Центральной площади Ижевска прошёл благотворительный концерт в поддержку бездомных кошек. Его провели активистки сообщества «PRO Дочки», «дочернее» ответвление сообщества «PRO Женщин». Об этом «Сусанину» куратор Комитета по СМИ данной организации Алла Коновалова.

Концерт проходил уже в четвёртый раз, объединив неравнодушных горожан вокруг важной миссии — помощи животным, оказавшимся на улице.

Главными творческими партнёрами мероприятия выступил коллектив «Планета звёзд» под руководством Елены Гербер. Каждый артист на сцене создавал атмосферу праздника, радости и единения. Особую душевность концерту придали его ведущие — такие же активные участники и волонтёры проекта «Котофонд», среди которых были и дети.

На данный момент на попечении приюта «Котофонд» находятся 100 хвостатых подопечных, которые ждут обретения добрых и заботливых хозяев.

Также «Котофонд» совместно с сетью зоомагазинов «Зооград» запустил новый социальный проект — «Школу зооволонтёров».