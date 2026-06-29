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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Концерт в поддержку бездомных кошек провели на Центральной площади Ижевска

12:30, 29 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Концерт в поддержку бездомных кошек провели на Центральной площади Ижевска
12:30, 29 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
27
0
#Ижевск\n#волонтёры\n#защита животных\n#кошки
Источник фото: Альбина Сафина
27
0

Его провело сообщество «PRO Женщин» в партнёрстве с коллективом «Планета звёзд».

Ижевск. Удмуртия. В минувшее воскресенье, 28 июня, на Центральной площади Ижевска прошёл благотворительный концерт в поддержку бездомных кошек. Его провели активистки сообщества «PRO Дочки», «дочернее» ответвление сообщества «PRO Женщин». Об этом «Сусанину» куратор Комитета по СМИ данной организации Алла Коновалова.

Концерт проходил уже в четвёртый раз, объединив неравнодушных горожан вокруг важной миссии — помощи животным, оказавшимся на улице.

Главными творческими партнёрами мероприятия выступил коллектив «Планета звёзд» под руководством Елены Гербер. Каждый артист на сцене создавал атмосферу праздника, радости и единения. Особую душевность концерту придали его ведущие — такие же активные участники и волонтёры проекта «Котофонд», среди которых были и дети.

На данный момент на попечении приюта «Котофонд» находятся 100 хвостатых подопечных, которые ждут обретения добрых и заботливых хозяев. 

Также «Котофонд» совместно с сетью зоомагазинов «Зооград» запустил новый социальный проект — «Школу зооволонтёров».

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12:30, 29 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
27
0
#Ижевск\n#волонтёры\n#защита животных\n#кошки