Балезино. Удмуртия. В Балезино из-за непрекращающихся дождей под путепроводом начала скапливаться вода, её уровень достиг опасных весенних отметок, сообщил глава района Юрий Новойдарский.

По его словам, в понедельник утром для оценки ситуации на место выехали представители администрации и ГАИ. Асфальт после весеннего потопа отремонтирован, поэтому движение на участке не перекрывалось.

Сейчас вода идёт на спад. Водителей просят быть аккуратнее при проезде под путепроводом и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, обильные осадки привели к локальному подтоплению одного из районов Глазова.