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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Под путепроводом в Балезино 28 июня вода поднималась до опасных весенних отметок

12:27, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Под путепроводом в Балезино 28 июня вода поднималась до опасных весенних отметок
12:27, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
27
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#осадки
Источник фото: Юрий Новойдарский
27
0

Движение на участке остаётся открытым.

Балезино. Удмуртия. В Балезино из-за непрекращающихся дождей под путепроводом начала скапливаться вода, её уровень достиг опасных весенних отметок, сообщил глава района Юрий Новойдарский.

По его словам, в понедельник утром для оценки ситуации на место выехали представители администрации и ГАИ. Асфальт после весеннего потопа отремонтирован, поэтому движение на участке не перекрывалось.

Сейчас вода идёт на спад. Водителей просят быть аккуратнее при проезде под путепроводом и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, обильные осадки привели к локальному подтоплению одного из районов Глазова.

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12:27, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
27
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#осадки