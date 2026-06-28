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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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29 июня в Удмуртии возможны неполадки в работе «Системы-112»

17:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
29 июня в Удмуртии возможны неполадки в работе «Системы-112»
17:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
123
0
#Удмуртия\n#112
Источник фото: ИИ
123
0

Жителей республики просят звонить в оперативные службы по прямым номерам.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 29 июня, в Удмуртии возможны перебои в работе телефонного номера экстренных служб «112». Об этом предупреждает Комитет по делам ГО и ЧС республики.

«В связи с проведением технического обслуживания оборудования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Удмуртии с 10:00 по 16:00 29 июня возможны перебои в доступности системы‑112», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в случае отсутствия соединения нужно звонить на прямые номера телефонов экстренных оперативных служб:

101 / 01 — пожарная охрана;

102 / 02 — полиция;

103 / 03 — скорая помощь;

104 / 04 — аварийная газовая служба.

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17:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
123
0
#Удмуртия\n#112