Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 29 июня, в Удмуртии возможны перебои в работе телефонного номера экстренных служб «112». Об этом предупреждает Комитет по делам ГО и ЧС республики.

«В связи с проведением технического обслуживания оборудования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Удмуртии с 10:00 по 16:00 29 июня возможны перебои в доступности системы‑112», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в случае отсутствия соединения нужно звонить на прямые номера телефонов экстренных оперативных служб:

101 / 01 — пожарная охрана;

102 / 02 — полиция;

103 / 03 — скорая помощь;

104 / 04 — аварийная газовая служба.