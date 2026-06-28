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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Екатерина Мизулина провела День молодёжи в Ижевске

10:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Екатерина Мизулина провела День молодёжи в Ижевске
10:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
128
0
#Ижевск\n#день молодежи\n#Екатерина Мизулина
Источник фото: Юлия Шахтина
128
0

Она побывала на выпускном в гимназии и посетила молодёжную свадьбу.

Ижевск. Удмуртия. Член Общественной палаты России, руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина провела День молодёжи в Ижевске. Об этом она рассказала на своей странице в соцсетях.

«Сегодня побывала на выпускном в Удмуртской государственной национальной гимназии имени Кузебая Герда», — рассказала Екатерина Михайловна.

Здесь она попробовала традиционное удмуртское блюдо — перепечи, станцевала с выпускниками и приняла участие во вручении аттестатов об образовании.

После общественный деятель побывала на Центральной площади столицы Удмуртии, где посетила молодёжную свадьбу.

«В прошлом году Максим неожиданно сделал предложение своей девушке Лейсан на Дне молодёжи в Ижевске. А сегодня в этот праздник они уже зарегистрировали брак. Ребята пригласили меня в качестве гостя, я была рада разделить этот важный момент вместе с ними. Совет да любовь», — написала Екатерина Мизулина.

Также её приветствовала на удмуртской земле руководитель Общественной палаты республики Юлия Шахтина.

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10:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
128
0
#Ижевск\n#день молодежи\n#Екатерина Мизулина