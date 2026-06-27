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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Почти 1000 человек пострадали от клещей в Удмуртии за неделю

17:25, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Почти 1000 человек пострадали от клещей в Удмуртии за неделю
17:25, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи
Источник фото: ИА
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С начала сезона зафиксировано 8 800 случаев присасывания

Удмуртия. За минувшую неделю в Удмуртии зарегистрировано 987 случаев присасывания клещей. Всего с начала года за помощью обратились 8 800 человек, из них 1 917 детей. Об этом сообщили в регональном управлении Роспотребнадзора. 

Нападения клещей фиксировались в лесах, СНТ, местах отдыха и на кладбищах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Шарканском, Дебесском, Кезском и Юкаменском районах.

Из исследованных клещей возбудители энцефалита обнаружены в 0,9% проб, боррелиоза — в 35,8%. С начала сезона зарегистрировано 24 случая заболеваний: 12 случае энцефалита и 12 случаев боррелиоза.

Специалисты призывают соблюдать меры защиты при выходе в лес и немедленно обращаться к врачу при обнаружении клеща.

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17:25, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи