Удмуртия. За минувшую неделю в Удмуртии зарегистрировано 987 случаев присасывания клещей. Всего с начала года за помощью обратились 8 800 человек, из них 1 917 детей. Об этом сообщили в регональном управлении Роспотребнадзора.

Нападения клещей фиксировались в лесах, СНТ, местах отдыха и на кладбищах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Шарканском, Дебесском, Кезском и Юкаменском районах.

Из исследованных клещей возбудители энцефалита обнаружены в 0,9% проб, боррелиоза — в 35,8%. С начала сезона зарегистрировано 24 случая заболеваний: 12 случае энцефалита и 12 случаев боррелиоза.

Специалисты призывают соблюдать меры защиты при выходе в лес и немедленно обращаться к врачу при обнаружении клеща.