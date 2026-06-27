Ижевск. Удмуртия. Более 250 пар зарегистрировали брак в «зеркальную» дату — 26.06.2026. Как отмечают в Комитете по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии, выбор памятной и романтичной даты для свадьбы остаётся устойчивым трендом как в мире, так и в регионе.

Торжественные церемонии регистрации брака прошли во всех органах ЗАГС республики. Наибольшее количество новых семей появилось в Ижевске, а также в Уве, Можге и Шаркане.