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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 250 семей созданы в Удмуртии в «зеркальную» дату 26.06.2026

16:32, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Более 250 семей созданы в Удмуртии в «зеркальную» дату 26.06.2026
16:32, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#брак
Источник фото: ИА «Сусанин»
28
0

Красивая зеркальная дата стала поводом для сотен свадебных церемоний по всей республике.

Ижевск. Удмуртия. Более 250 пар зарегистрировали брак в «зеркальную» дату — 26.06.2026. Как отмечают в Комитете по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии, выбор памятной и романтичной даты для свадьбы остаётся устойчивым трендом как в мире, так и в регионе.

Торжественные церемонии регистрации брака прошли во всех органах ЗАГС республики. Наибольшее количество новых семей появилось в Ижевске, а также в Уве, Можге и Шаркане.

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16:32, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#брак