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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии расследуют тяжёлый несчастный случай на производстве

14:41, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии расследуют тяжёлый несчастный случай на производстве
14:41, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#травмы
Источник фото: ИА «Сусанин»
62
0

44-летний слесарь-сантехник получил множественные травмы при обвале грунта во время земляных работ.

Удмуртия. В Государственную инспекцию труда по Удмуртии 25 июня  поступило извещение о тяжёлом несчастном случае, произошедшем с работником ООО «ЗНО «Техновек». 

Инцидент случился при подготовке траншеи для укладки трубы. В результате внезапного обрушения грунта пострадал 44-летний мужчина. С полученными травмами тяжёлой степени он был госпитализирован.

В настоящее время инспекция труда начала расследование происшествия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося, включая соблюдение требований охраны труда при проведении земляных работ, организацию рабочего процесса и достаточность принятых мер безопасности.

По итогам проверки будут определены виновные лица и применены соответствующие меры реагирования.
 
 

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14:41, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#травмы