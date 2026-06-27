Удмуртия. В Государственную инспекцию труда по Удмуртии 25 июня поступило извещение о тяжёлом несчастном случае, произошедшем с работником ООО «ЗНО «Техновек».

Инцидент случился при подготовке траншеи для укладки трубы. В результате внезапного обрушения грунта пострадал 44-летний мужчина. С полученными травмами тяжёлой степени он был госпитализирован.

В настоящее время инспекция труда начала расследование происшествия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося, включая соблюдение требований охраны труда при проведении земляных работ, организацию рабочего процесса и достаточность принятых мер безопасности.

По итогам проверки будут определены виновные лица и применены соответствующие меры реагирования.



