Сарапул. Удмуртия. По поручению главы района Айдара Шарафутдинова заключен муниципальный контракт на отлов бездомныз животных. Об этом руководитель муниципалитета рассказал во время прямого эфира на своей странице в VK.

На сегодняшний день отловлено 14 животных в девяти населённых пунктах: Оленье-Болото, Мазунино, Сигаево, Мыльники, Борисово, Юшково, Костино, Шевырялово и Северный. Подрядчик продолжает работу.

При обнаружении безнадзорных собак жителям рекомендуют обращаться в территориальный отдел или в Управление по телефону 8 (34147) 2-45-08.



Напомним, ранее отлов бездомных животных начался в Якшур-Бодьинском районе.