Работы ведутся по контракту, заключённому по поручению главы района Айдара Шарафутдинова.
Сарапул. Удмуртия. По поручению главы района Айдара Шарафутдинова заключен муниципальный контракт на отлов бездомныз животных. Об этом руководитель муниципалитета рассказал во время прямого эфира на своей странице в VK.
На сегодняшний день отловлено 14 животных в девяти населённых пунктах: Оленье-Болото, Мазунино, Сигаево, Мыльники, Борисово, Юшково, Костино, Шевырялово и Северный. Подрядчик продолжает работу.
При обнаружении безнадзорных собак жителям рекомендуют обращаться в территориальный отдел или в Управление по телефону 8 (34147) 2-45-08.
Напомним, ранее отлов бездомных животных начался в Якшур-Бодьинском районе.
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