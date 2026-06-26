Ижевск. Удмуртия. Депутат фракции «Единая Россия» Городской думы Ижевска Роман Горулёв опубликовал отчёт о работе в Заводском округе №20. Свой подход он строит на взаимодействии с жителями, социальными учреждениями и бизнесом.

Инфраструктура и благоустройство

По обращениям жителей улиц Ильфата Закирова и 40 лет Победы в Реестр наказов на 2026 год включили строительство тротуара у школы №42. Люди жаловались, что после дождей пройти к учебному заведению невозможно. Сейчас администрация готовит конкурсные процедуры для выбора подрядчика.

При участии застройщика «Федерация» и администрации Первомайского района ликвидировали свалку у домов №28 и 30 на улице Закирова. Раньше там были заросли, аварийные деревья и мусор, что создавало опасность для прохожих, особенно детей. Теперь территория очищена и облагорожена.

На Крымской аллее установили специальные укрытия для молодых деревьев, чтобы защитить их от снега и ветра.

Во дворах на улице Ленина (дома №№154–162) жители самостоятельно разработали проект благоустройства и высадили ель и молодой дуб. Депутат помог с организационными вопросами.

Регулярно проводятся встречи с жителями непосредственно во дворах, где обсуждаются вопросы ремонта, озеленения и благоустройства территорий. Особое внимание уделяется дому №176 по ул. Ленина, участвующему в 2026 году в программе «Ижевский дворик». Практика выездных встреч позволяет видеть реальную ситуацию на месте.