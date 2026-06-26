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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителя Ижевска вызволили из украинского плена

17:10, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Жителя Ижевска вызволили из украинского плена
17:10, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#военнопленные\n#Россия\n#Украина
Источник фото: Минобороны России
36
0

Всего было освобождено 160 наших бойцов.

Ижевск. Удмуртия. В ходе обмена пленными между Россией и Украиной 26 июня удалось освободить ижевчанина Дмитрия. Об этом рассказал Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин.

Сейчас он находится на территории Беларуси, но дома его уже ждут родные.

Всего было возвращено 160 российских бойцов, Украине передали столько же украинских военнопленных.

«Нашим бойцам будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Их доставят в Россию для лечения и реабилитации», — говорится в сообщении.

Напомним, в ходе предыдущего обмена в начале июня на родину вернулся один уроженец Удмуртии.

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17:10, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#военнопленные\n#Россия\n#Украина