Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года почти 10 тыс. жителей Удмуртии не впустили газовиков в свои дома для проведения планового осмотра оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Газпром межрегионгаз и газораспределение Ижевск.

За отказ допустить сотрудников газовой службы к оборудованию предусмотрена административная ответственность. За повторное нарушение на абонента накладывается штраф.

Размер штрафа составляет: от 5 до 10 тысяч рублей для физических лиц; 100 тысяч рублей — для должностных лиц; 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

Отмечается, что с начала года штрафы получили 15 потребителей газа, ещё 10 тыс. абонентов получили уведомления о возможном отключении газа.

«Особенно много абонентов, которые проигнорировали уведомления газовиков о плановом техническом обслуживании, проживают в Ижевске и Завьяловском районе. Напомню, ТО ВДГО — это залог безопасного использования газа. Уведомления о проверках оборудования размещают заранее: через объявления на подъездах, сообщения УК. Графики публикуют и на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ижевск». Если не получается встретить газовиков, нужно позвонить в свою районную газовую службу и договориться о переносе ТО», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», АО «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин.

Всего в этом году специалисты должны проверить 511 тыс. квартир. Из них 201 тыс. абонентов доступ к своему газовому оборудованию уже предоставили.