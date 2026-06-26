Завьялово. Удмуртия. Строительство школы в деревне Хохряки Завьяловского района пока приостановлено. Об этом сообщили в Минобрнауки Удмуртии в ответ на вопрос местной жительницы.

Жительница Валентина Ф. в комментариях на странице главы Удмуртии Александра Бречалова в VK поинтересовалась судьбой объекта.

«В связи с возможной сменой подрядчика проводится аудит по школе, после завершения работы будут возобновлены. Согласно соглашения с Минпросвещения РФ сдача объекта планируется до конца 2026 года.»

Напомним, строительство школы на 1025 мест началось в 2024 году, завершить планировали осенью 2025-го, но из-за нехватки рабочих сроки сдвинулись. В марте 2026 года вице-премьер Игорь Асабин сообщал о готовности объекта на 89%. В здании смонтированы потолки, расставлена мебель в столовой и раздевалках, но бассейны и спортзалы пока ждут отделки.