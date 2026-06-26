Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Строительство школы в Хохряках приостановлено из-за возможной смены подрядчика

15:46, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Строительство школы в Хохряках приостановлено из-за возможной смены подрядчика
15:46, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#строительство
Источник фото: вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин
46
0

Срок сдачи объекта перенесён на конец 2026 года.

Завьялово. Удмуртия. Строительство школы в деревне Хохряки Завьяловского района пока приостановлено. Об этом сообщили в Минобрнауки Удмуртии в ответ на вопрос местной жительницы.

Жительница Валентина Ф. в комментариях на странице главы Удмуртии Александра Бречалова в VK поинтересовалась судьбой объекта. 

«В связи с возможной сменой подрядчика проводится аудит по школе, после завершения работы будут возобновлены. Согласно соглашения с Минпросвещения РФ сдача объекта планируется до конца 2026 года.»

Напомним, строительство школы на 1025 мест началось в 2024 году, завершить планировали осенью 2025-го, но из-за нехватки рабочих сроки сдвинулись. В марте 2026 года вице-премьер Игорь Асабин сообщал о готовности объекта на 89%. В здании смонтированы потолки, расставлена мебель в столовой и раздевалках, но бассейны и спортзалы пока ждут отделки.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:46, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#строительство