Можга. Удмуртия. В Можге суд обязал Большеучинскую школу имени Ф. Я. Фалалеева привести своё убежище к нормативным требованиям. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

В ходе проверки были выявлены грубые несоответствия защитного сооружения нормативам безопасности: отсутствие программ обучения по гражданской обороне, непроведение объектовых тренировок, отсутствие необходимой документации (журналов учета, инструкций), невыполнение планово-предупредительного ремонта и комплексной оценки технического состояния убежища. Кроме того, ответственный работник школы не прошел соответствующую подготовку в области ГО.

Суд установил, что школа не выполнила требования федерального законодательства, что создало прямую угрозу безопасности, а также ущемлению прав граждан на возможное использование защитного сооружения в случае чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что в адрес учреждения ранее направлялись предписание МЧС и представление прокуратуры, а виновное лицо было привлечено к административной ответственности. Однако нарушения организацией не были устранены.

В итоге суд обязал школу в срок до 31 марта 2028 года провести убежище в нормативное состояние.