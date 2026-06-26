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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Суд в Можге обязал привести школьное убежище в норму

15:28, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Суд в Можге обязал привести школьное убежище в норму
15:28, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
76
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#Можга\n#Удмуртия\n#укрытие\n#убежище\n#школа\n#суд
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Сделать это необходимо в срок до 31 марта 2028 года.

Можга. Удмуртия. В Можге суд обязал Большеучинскую школу имени Ф. Я. Фалалеева привести своё убежище к нормативным требованиям. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

В ходе проверки были выявлены грубые несоответствия защитного сооружения нормативам безопасности: отсутствие программ обучения по гражданской обороне, непроведение объектовых тренировок, отсутствие необходимой документации (журналов учета, инструкций), невыполнение планово-предупредительного ремонта и комплексной оценки технического состояния убежища. Кроме того, ответственный работник школы не прошел соответствующую подготовку в области ГО.

Суд установил, что школа не выполнила требования федерального законодательства, что создало прямую угрозу безопасности, а также ущемлению прав граждан на возможное использование защитного сооружения в случае чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что в адрес учреждения ранее направлялись предписание МЧС и представление прокуратуры, а виновное лицо было привлечено к административной ответственности. Однако нарушения организацией не были устранены.

В итоге суд обязал школу в срок до 31 марта 2028 года провести убежище в нормативное состояние.

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15:28, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
76
0
#Можга\n#Удмуртия\n#укрытие\n#убежище\n#школа\n#суд