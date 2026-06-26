Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается благоустройство будущего Сквера на Майской, который создают в память о событиях в школе №88. Корреспондент «Сусанина» осмотрел ход работ.

Напомним, трагедия в ижевской школе №88 произошла 26 сентября 2022 года. Идея создать сквер появилась месяцем позже. Для памятного места выбрали свободное пространство между улицами Майская и 10 лет Октября рядом с МФЦ. Осенью 2025 года пустырь под будущий сквер очистили от поросли.

Подрядная организация «Престиж» приступила к работе в апреле 2026 года. Завершить благоустройство планируют до конца октября текущего года.

Фото: ИА «Сусанин»

«Совсем недавно здесь был запущенный и грязный участок. В апреле начались работы. Сквер имеет рабочее название «Сквер на Майской». Здесь будет большая смотровая площадка, стена памяти, несколько МАФов, качели, весьма неплохое озеленение. Будет создана доступная среда. Благодаря депутатам фракции «Единая Россия» Городской думы Ижевска и неравнодушным горожанам здесь будет место для тихого и спокойного отдыха горожан», — рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.