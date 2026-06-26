Второй этап высадки деревьев запланирован на осень.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилась рябиновая Аллея пограничной славы у здания патриотического центра «Граница». Об этом сообщает администрация города.
Здесь делегации Общественных палат России, пограничники запаса, кадеты, а также их родители высадили 15 молодых рябин.
«Второй этап высадки пройдёт осенью - на аллее появится еще 15 рябин. Их посадка будет приурочена к долгожданному приезду пограничного десанта», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава правительства Удмуртии Роман Ефимов обратил внимание администрации Ижевска на недостаточное озеленение города.
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