Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилась рябиновая Аллея пограничной славы у здания патриотического центра «Граница». Об этом сообщает администрация города.

Здесь делегации Общественных палат России, пограничники запаса, кадеты, а также их родители высадили 15 молодых рябин.

«Второй этап высадки пройдёт осенью - на аллее появится еще 15 рябин. Их посадка будет приурочена к долгожданному приезду пограничного десанта», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава правительства Удмуртии Роман Ефимов обратил внимание администрации Ижевска на недостаточное озеленение города.