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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Рябиновую аллею высадили в Ижевске в честь воинов-пограничников

13:25, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Рябиновую аллею высадили в Ижевске в честь воинов-пограничников
13:25, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аллея\n#рябина\n#пограничники\n#деревья\n#озеленение
Источник фото: администрация Ижевска
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Второй этап высадки деревьев запланирован на осень.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилась рябиновая Аллея пограничной славы у здания патриотического центра «Граница». Об этом сообщает администрация города.

Здесь делегации Общественных палат России, пограничники запаса, кадеты, а также их родители высадили 15 молодых рябин.

«Второй этап высадки пройдёт осенью - на аллее появится еще 15 рябин. Их посадка будет приурочена к долгожданному приезду пограничного десанта», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава правительства Удмуртии Роман Ефимов обратил внимание администрации Ижевска на недостаточное озеленение города.

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13:25, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аллея\n#рябина\n#пограничники\n#деревья\n#озеленение