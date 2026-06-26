Удмуртия. Движение на автомобильной дороге «Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики» восстановлено. Об этом сообщили в региональном Миндортрансе.

Напомним, с 06:00 23 июня был перекрыт 112-й километр трассы в районе посёлка Косино. Причиной стало подтопление дорожного полотна из-за разлива реки Коса после обильных и продолжительных дождей. Вода размыла основание дороги и движение транспорта было полностью прекращено.

Специалисты предприятия «Вятавтодор» восстановили дорожное покрытие, отсыпали обочины и установили дорожные знаки. В настоящее время проезд открыт в обоих направлениях, ограничений для водителей нет.