Участок дороги у посёлка Косино, перекрытый из-за размыва полотна, открыт для транспорта в обоих направлениях.
Удмуртия. Движение на автомобильной дороге «Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики» восстановлено. Об этом сообщили в региональном Миндортрансе.
Напомним, с 06:00 23 июня был перекрыт 112-й километр трассы в районе посёлка Косино. Причиной стало подтопление дорожного полотна из-за разлива реки Коса после обильных и продолжительных дождей. Вода размыла основание дороги и движение транспорта было полностью прекращено.
Специалисты предприятия «Вятавтодор» восстановили дорожное покрытие, отсыпали обочины и установили дорожные знаки. В настоящее время проезд открыт в обоих направлениях, ограничений для водителей нет.
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