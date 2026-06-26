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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Движение на трассе в Кировскую область полностью восстановлено

12:18, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Движение на трассе в Кировскую область полностью восстановлено
12:18, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
13
0
#Удмуртия\n#дороги
Источник фото: Миндортранс УР
13
0

Участок дороги у посёлка Косино, перекрытый из-за размыва полотна, открыт для транспорта в обоих направлениях.

Удмуртия. Движение на автомобильной дороге «Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики» восстановлено. Об этом сообщили в региональном Миндортрансе.

Напомним, с 06:00 23 июня был перекрыт 112-й километр трассы в районе посёлка Косино. Причиной стало подтопление дорожного полотна из-за разлива реки Коса после обильных и продолжительных дождей. Вода размыла основание дороги и движение транспорта было полностью прекращено.

Специалисты предприятия «Вятавтодор» восстановили дорожное покрытие, отсыпали обочины и установили дорожные знаки. В настоящее время проезд открыт в обоих направлениях, ограничений для водителей нет.

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12:18, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
13
0
#Удмуртия\n#дороги