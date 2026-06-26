Кез. Удмуртия. В ночь на 26 июня в деревне Удмурт-Зязьгор Кезского района произошел серьезный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 02:28. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

К моменту прибытия пожарных надворные постройки уже горели. Огонь полностью уничтожил гараж, дровяник, стайку и легковой автомобиль. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось спасти два дома (один из них — нежилой), баню и еще две стайки.

В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в стайке.