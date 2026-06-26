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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ночной пожар в Кезском районе уничтожил гараж, автомобиль и три хозпостройки

12:01, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ночной пожар в Кезском районе уничтожил гараж, автомобиль и три хозпостройки
12:01, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
29
0
#Кез\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии
29
0

Огнеборцам удалось отстоять два дома и баню, пострадавших нет.

Кез. Удмуртия. В ночь на 26 июня в деревне Удмурт-Зязьгор Кезского района произошел серьезный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 02:28. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

К моменту прибытия пожарных надворные постройки уже горели. Огонь полностью уничтожил гараж, дровяник, стайку и легковой автомобиль. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось спасти два дома (один из них — нежилой), баню и еще две стайки.

В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в стайке.

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12:01, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
29
0
#Кез\n#Удмуртия\n#пожар