Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с января по апрель 2026 года наблюдалось увеличение спроса на товары и услуги. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка России.

В Удмуртии, как и в целом в ПФО, потребительская активность продолжила увеличиваться, но более умеренными темпами после сильного роста в марте. Темпы продаж новых и подержанных автомобилей оказались выше общероссийских.

«Оживление спроса в республике наблюдалось и в туристической отрасли. Это связано с тем, что увеличилось количество культурных и спортивных мероприятий в регионе. В том числе из-за повышения турпотока спрос на товары и услуги был высоким», — говорится в сообщении.

Также, по данным Удмуртстата, оборот розничной торговли за январь-апрель 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8%, а объем платных услуг — на 2,6%.

Напомним, годовая инфляция в Удмуртии в мае составила 6,20%.