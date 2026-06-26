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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В начале года в Удмуртии наблюдается рост потребительской активности

10:18, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В начале года в Удмуртии наблюдается рост потребительской активности
10:18, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Банк России\n#потребительская активность\n#товары\n#услуги\n#статистика
Источник фото: ИА «Сусанин»
104
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Также оживился спрос в туристической отрасли региона.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с января по апрель 2026 года наблюдалось увеличение спроса на товары и услуги. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка России.

В Удмуртии, как и в целом в ПФО, потребительская активность продолжила увеличиваться, но более умеренными темпами после сильного роста в марте. Темпы продаж новых и подержанных автомобилей оказались выше общероссийских. 

«Оживление спроса в республике наблюдалось и в туристической отрасли. Это связано с тем, что увеличилось количество культурных и спортивных мероприятий в регионе. В том числе из-за повышения турпотока спрос на товары и услуги был высоким», — говорится в сообщении.

Также, по данным Удмуртстата, оборот розничной торговли за январь-апрель 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8%, а объем платных услуг — на 2,6%.

Напомним, годовая инфляция в Удмуртии в мае составила 6,20%.

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10:18, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Банк России\n#потребительская активность\n#товары\n#услуги\n#статистика