Ижевск. Удмуртия. В Ижевске нашли новое применение пустующему на протяжении почти десяти лет зданию на Ухтомского, 22. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Удмуртии.

С 2016 года министерство разными способами пыталось вовлечь здание в хозяйственный оборот. В 2025 году здание решили передать в аренду — торги, наконец, состоялись.

Сейчас в помещении арендатор уже начал ремонт, после которого здесь откроется центр оказания социальных услуг и профилактики заболеваний людей.