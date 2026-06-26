Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Пустующее на протяжении десяти лет здание в Ижевске вновь будет служить людям

09:50, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Пустующее на протяжении десяти лет здание в Ижевске вновь будет служить людям
09:50, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
183
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#имущество\n#Минимущество
Источник фото: Яндекс Карты
183
0

В нём откроется центр оказания социальных услуг и профилактики заболеваний.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске нашли новое применение пустующему на протяжении почти десяти лет зданию на Ухтомского, 22. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Удмуртии.

С 2016 года министерство разными способами пыталось вовлечь здание в хозяйственный оборот. В 2025 году здание решили передать в аренду — торги, наконец, состоялись.

Сейчас в помещении арендатор уже начал ремонт, после которого здесь откроется центр оказания социальных услуг и профилактики заболеваний людей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:50, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
183
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#имущество\n#Минимущество