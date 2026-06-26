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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За сутки в Удмуртии пропали 11 подростков

08:30, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
За сутки в Удмуртии пропали 11 подростков
08:30, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
548
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поиск пропасших людей
Источник фото: управление поисково-спасательных отрядов Удмуртии.
548
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Спасателям и полиции потребовалось от нескольких часов до вечера, чтобы обнаружить всех детей

Удмуртия. За минувший день в республике пропали 11 подростков. Благодаря оперативной работе поисково-спасательных отрядов, полиции и добровольцев все дети найдены живыми и возвращены домой. Об этом сообщили в управлении поисково-спасательных отрядов Удмуртии.

В Сарапуле с утра искали троих детей 10–12 лет, ушедших из лагеря школы № 4. Их нашли в заброшенном строении сотрудники МВД «Сарапульский». В Ижевске из спецучреждения сбежал 17-летний подросток — его задержали полиция и добровольцы. В Завьяловском районе четверо подростков 10–12 лет уехали на велосипедах к пруду и пропали. Спасатели и полиция обнаружили их на берегу водоёма.

Вечером в Ижевске пропали две девочки 8 и 9 лет — их быстро нашли. Ещё один ижевский подросток задержан — он находился в списке пропавших без вести.

 
 
 

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08:30, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
548
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поиск пропасших людей