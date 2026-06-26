Удмуртия. За минувший день в республике пропали 11 подростков. Благодаря оперативной работе поисково-спасательных отрядов, полиции и добровольцев все дети найдены живыми и возвращены домой. Об этом сообщили в управлении поисково-спасательных отрядов Удмуртии.

В Сарапуле с утра искали троих детей 10–12 лет, ушедших из лагеря школы № 4. Их нашли в заброшенном строении сотрудники МВД «Сарапульский». В Ижевске из спецучреждения сбежал 17-летний подросток — его задержали полиция и добровольцы. В Завьяловском районе четверо подростков 10–12 лет уехали на велосипедах к пруду и пропали. Спасатели и полиция обнаружили их на берегу водоёма.

Вечером в Ижевске пропали две девочки 8 и 9 лет — их быстро нашли. Ещё один ижевский подросток задержан — он находился в списке пропавших без вести.





